Carrera Oficial, la pasión en Cádiz: el Vía Crucis y la solidaridad de Vera Cruz

Primer Carrera Oficial sobre la Semana Santa de Cádiz en esta Cuaresma 2022. Un primer programa a un mes de que tengan lugar el regreso de las salidas procesionales, cuando se cumplen justamente dos años desde que éstas se suspendieran con motivo de la pandemia de coronavirus.

En este primer programa hablaremos de dos hermandades gaditanas, Sentencia y Vera Cruz. La primera ha sido protagonista en el Via Crucis de hermandades y cofradías con Jesús de la Sentencia que ha presidido uno de los grandes actos de la Cuaresma gaditana. Con una parihuela ofrecida por el Nazareno de San Fernando, el Señor de la Sentencia de la Iglesia de la Merced presidió un Via Crucis en la Catedral de Cádiz. Su vicehermano mayor, Benito Moya, habla de cómo está siendo la Cuaresma y del sabor que ha dejado el Via Crucis.

Audio









Asimismo, son días en los que el conflicto en Ucrania está azotando la actualidad internacional. La crisis que sufre el pueblo ucraniano no puede pasar desapercibido, de ahí que desde la hermandad de Vera Cruz hayan decidido destinar parte de sus controles de salida a ayudar a Ucrania.

Todo esto, las noticias de Cuaresma y una marcha muy singular, protagonistas en este primer Carrera Oficial, la pasión en Cádiz.