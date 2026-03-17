Carrera Oficial: Martes Santo especial con el regreso a casa de El Caído y el último de Jesús Farrugia en Columna

La Semana Santa de Cádiz recupera una de sus imágenes más icónicas. Tras 18 años de ausencia, la Hermandad de Jesús Caído volverá a su capilla universitaria del Parque Genovés este Martes Santo. La cofradía, que ha tenido su sede provisional en la iglesia de San Francisco desde septiembre de 2008, realizará un recorrido histórico que culminará con el regreso a su casa.

Un Martes Santo para la historia

La logística de la jornada es uno de los grandes retos. La procesión saldrá de San Francisco pero se recogerá en el Parque Genovés, un cambio que implica una organización minuciosa. "Es volver al parque, allí se va a congregar mucha gente. Tenemos que tenerlo todo como que muy claro y muy ordenado a la hora de llegar", explica el hermano mayor, Mauricio García, quien agradece la ayuda de la hermandad de Veracruz en el traslado de enseres durante la procesión.

Volver al parque, allí se va a congregar mucha gente. Tenemos que tenerlo todo como que muy claro y muy ordenado a la hora de llegar" Mauricio García

Este regreso es especialmente significativo porque hay generaciones enteras que nunca han visto a la cofradía procesionar por el parque. "Hay mucha gente que no recuerda tantas cosas. Hay muchas generaciones, tanto de la propia hermandad que sale, que nunca salió del parque, como también del propio público", comenta García. La imagen del Caído por dentro del Parque Genovés siempre ha sido una de las estampas más señeras de la Semana Santa gaditana.

Una cofradía renovada con la túnica de siempre

Mauricio García subraya que la hermandad que vuelve no es la misma que se fue. "Se fue una cofradía en sí y vuelve otra, con otro cortejo diferente, otras túnicas, otro paso, en el caso del paso del Cristo", afirma. A pesar de esta renovación, la cofradía recuperará una de sus tradiciones más queridas: el Cristo del Caído vestirá su túnica blanca, en un gesto de homenaje a los hermanos mayores y al legado histórico de la corporación.

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El hermano mayor también ha destacado el fuerte vínculo creado con las hermandades de Vera-Cruz y Nazareno del Amor durante su estancia en San Francisco. García ha calificado la generosidad y la acogida de "especial", y ha puesto como ejemplo la ayuda mutua durante las salidas procesionales. "Lo más bonito es esa unión entre hermandades, no solo entre hermanos de la misma corporación", ha señalado.

último año de jesús farrugia como hermano mayor

El Martes Santo en Cádiz se completa con otras cuatro cofradías: Sanidad, Ecce Homo, Columna y Piedad. Precisamente, el hermano mayor de Columna, Jesús Farrugia, afronta su último año en el cargo con la ilusión de superar los 280 penitentes y acompañado por la prestigiosa banda del Rosario de Cádiz, uno de los grandes alicientes musicales de la jornada.