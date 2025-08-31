Un viaje al corazón del vino y el brandy en las Bodegas Fundador en Jerez

Durante el mes de agosto tuvimos la oportunidad de adentrarnos en la historia y tradición de Bodegas Fundador, una de las casas más emblemáticas de Jerez de la Frontera. La visita, que transcurrió entre patios señoriales y bodegas centenarias, se convirtió en un auténtico recorrido por la esencia del vino y del brandy jerezano.

La experiencia estuvo guiada por Carmen, cuya profesionalidad y pasión por el patrimonio enológico hicieron de la visita algo único. Con un discurso ameno, cercano y cargado de conocimiento, nos condujo por los rincones más singulares de Fundador, transmitiendo la importancia de un legado que ha traspasado generaciones y fronteras.

Uno de los momentos más enriquecedores fue la explicación del tradicional sistema de Soleras y Criaderas, auténtica columna vertebral del vino de Jerez. Nos mostró cómo, mediante este método único en el mundo, se consigue la maduración escalonada de los vinos, otorgándoles la complejidad y el carácter que han convertido a Jerez en una denominación de prestigio internacional.

No faltó tampoco la referencia a la elaboración del brandy de Jerez, un destilado nacido por casualidad en estas mismas bodegas y que, con el paso del tiempo, se transformó en un icono de calidad. Con gran detalle, nuestra guía relató cómo la innovación involuntaria de su fundador abrió un nuevo capítulo en la historia de la bebida española más exportada.

Botas de vino en las Bodegas Fundador

La visita fue también un viaje en el tiempo: desde los orígenes de la bodega en el siglo XVIII hasta su situación actual, bajo la propiedad de un empresario filipino que hoy es el mayor productor de brandy del mundo. Este hecho no solo confirma la relevancia global de Fundador, sino también la estrecha conexión histórica y cultural entre Jerez y Filipinas, un vínculo que sigue vivo y en expansión.

El recorrido concluyó con una cata, en la que pudimos apreciar en primera persona el resultado de siglos de tradición, paciencia y saber hacer.

El milagro del velo de Flor en la crianza del vino de Jerez

En definitiva, la visita a Bodegas Fundador fue mucho más que un paseo enológico: fue una inmersión en la historia, la cultura y la pasión de Jerez, magnificada por la calidez y el buen hacer de nuestra guía, que supo convertir el relato en una experiencia inolvidable.