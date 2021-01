La Alcaldesa de Jerez habla sobre las restricciones por el aumento de contagios

Jerez cierra desde este miércoles el comercio y la hostelería junto con otros 9 municipios de la provincia de Cádiz como medida para bajar el número de contagios. Mamen Sánchez, Alcaldesa de Jerez ha lamentado la forma de actuar de algunas personas que no han atendido a las indicaciones de las autoridades para evitar contagios y espera que se tome conciencia de los daños que se ocasionan, en primer lugar en vidas y personas que enferman y por otro lado las empresas que ahora tienen que cesar su actividad.

Cierran el Teatro Villamarta, los museos, la Sala CompañíaE... aunque el Ayuntamiento ha implementado medidas para reforzar la seguridad, facilitar el tele trabajo en las delegaciones que se pueda y seguirá atendiendo a los ciudadanos en sus gestiones o trámites de la mejor forma posible.

Sánchez pide a la Junta medidas de acompañamiento para ayudar al comercio y la hostelería, y recuerda que ya desde el Ayuntamiento han aportado a final de año 400.000€ en ayudas y estudian activar nuevas dentro de lo legalmente posible.

La Alcaldesa habla de los Centros Educativos y que las circunstancias requieren nuevas medidas para evitar contagios, pide información transparente a la Junta de Andalucía sobre la situación de los colegios y aunque desde el Ayuntamiento no tienen la competencia están escuchando en el Consejo Escolar varias opiniones y alternativas, para trasladarlas a la Delegación de Educación. Sánchez dice que no podemos tratar el tema educativo igual en septiembre, cuando no había tantos contagios como ahora que estamos en alerta máxima.

Habla del refuerzo en la limpieza de calles y plazas de la ciudad y el nuevo contrato para la limpieza y desinfección de colegios desde enero a junio que han asumido desde el Ayuntamiento, cuando según Sánchez es competencia de la Junta.

Mamen Sánchez pide responsabilidad y cuidado individual para evitar contagios y poner nuestro granito de arena por las personas que están hospitalizadas, en UCI, aisladas, que los niños puedan desarrollar su educación y los sectores que ahora se enfrentan a cierres.