El Colegio de Administradores de fincas aconseja no celebrar juntas de vecinos presenciales

Rafael Trujillo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta y Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha recomendado que se eviten las reuniones de juntas de propietarios hasta que no cambien las condiciones sanitarias, que permitan el acercamiento de personas sin peligro de contagios, o bien hasta que desde la administración se aclare la incertidumbre que plantea la normativa.

Trujillo expone que “ante la situación que se este padeciendo por todos los ciudadanos por la proliferación de contagios del COVID19, y las repercusión que esto esté teniendo no solo en el trabajo diario de los administradores de fincas, sino de los ciudadanos que conjuntamente comparten actividad con estos, conviven en los edificios, y se ven obligados a comunicarse entre grupos, se nos viene demandando por los administradores de fincas colegiados, una clarificación de las normas a fin de saber a que atenerse”.

Hay que tener en cuenta -añade el comunicado- que ni en las normativas estatales ni en las autonómicas existen referencias concretas y normas clarificadoras para las Comunidades de Propietarios, y ello no será “por el esfuerzo enorme que se ha realizado tanto por el Consejo General, como por el Consejo Andaluz y por los Colegios, para que ello no fuera así, aportando una ingente variedad de datos, propuestas, reuniones y sugerencias que no han merecido tenerse en cuenta”.

Por ello, el Consejo Andaluz, dentro de sus facultades, «velando por el bien común y por la seguridad sanitarias de los profesionales y los comuneros», ha acordado recomendar que se eviten estas reuniones al menos hasta que «se disponga de contestación de la Junta de Andalucía» o bien, «cambien sustancialmente las condiciones sanitarias que permitan el acercamiento de las personas sin peligros ni contagios». «Todo ello -añaden- con el absoluto respeto al criterio personal que cada profesional colegiado pueda adoptar al respecto en cada caso y circunstancias».

La respuesta que ha dado la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, recuerda en una carta remitida al Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, que “en el actual contexto de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, se ha observado que altas concentraciones de personas en espacios cerrados pueden ser un factor de riesgo de transmisión, ante la presencia de una persona infectada, sintomática o no”, añadiendo que “sin menoscabo de la regulación de las reuniones de las Juntas de propietarios, seria recomendable evitar o reducir al mínimo las mismas, buscando alternativas que no necesiten de una reunion presencial de los propietarios o sus representantes”.