«Vivir en un pueblo pequeño no significa exclusión»

El primer cajero automático municipal de España se ha instalado en Villaluenga del Rosario, en la Sierra de Cádiz. La población no llega a los 500 habitantes. El ultimo cajero se eliminó hace 4 años y la última entidad bancaria cerró hace meses.

"No podemos permitir que vengan turistas y no puedan sacar dinero. La ruralidad no tiene por qué ser sinónimo de exclusión social ni de baja calidad de vida", explica el alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso. La idea surgió después del cierre de la última oficina bancaria en el pueblo, que pertenecía a Unicaja. La entidad financiera decidió sustituir la sucursal por un agente financiero, lo que supuso la clausura del único cajero de Villaluenga.

En Villaluenga, vecinos, visitantes y turistas tiene por fin acceso al dinero en efectivo 24 horas al día, gracias a este cajero instalado, tras un convenio entre el ayuntamiento y la multinacional Cardtronics, la única empresa que, sin pertenecer a ninguna entidad financiera, presta este servicio en España, y que no fue fácil de convencer.

La opción pactada finalmente es el establecimiento de un número mínimo de operaciones. Si se supera, Cardtronics abonará una tasa al Ayuntamiento y si no, será el Consistorio el que pague a la empresa. Sin embargo, el primer edil incide en que el acuerdo, de doce meses de duración prorrogable hasta cuatro años, no tendrá coste para las arcas municipales.