Vivienda y asuntos sociales; pilares del presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz "para no dejar a nadie atrás"

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado los presupuestos municipales para este año 2020. Unos prespuestos con diversos aspectos fundamentales y cosas a tener en cuenta.

El edil de Hacienda, José Ramón Páez, explica en COPE que "son los mejores presupuestos que se pueden tener hoy en día para la ciudad de Cádiz, no dejan a nadie atrás y que llevamos mucho tiempo elaborando. Estaban listos antes de la pandemia y los hemos readaptado a la nueva situación. Es cierto que nacen tarde pero lo hacen adaptados a la propia realidad del coronavirus. No dejamos a nadie atrás con pilares fundamentales como los asuntos sociales, el empleo y la vivienda", reconoce Páez.

Las críticas del PP y la venta del hotel del Estadio

Respecto a las críticas del Partido Popular, Páez recueda que "hemos ido en solitario a presentar estos presupuestos y se especuló que había pactos con unos y con otros, finalmente en el pleno nadie tenía argumentos de peso para ir en contra de los presupuestos".

"El Partido Popular debería hablar con seriedad y no mentir con la venta del hotel del Estadio Carranza. La mayoría de prespuestos de ayuntamientos incluyen una serie de partidas en el caso de enajenar cierto patrimonio con diversas inversiones. Si no se vende no se podrán realizar una serie de inversiones pero todo eso queda claro en el presupuesto", recalca el edil.

