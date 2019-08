Una valla de seguridad transparente para el carril bici en el muelle

La Junta de Andalucía instalará una valla de seguridad en suelo portuario para el paso del carril bici por esta zona de la ciudad. De esta manera, el ciclista irá por el muelle entre dos vallas, la histórica y que va a permanecer hasta finales de 2020 y una nueva que será transparante para evitar que "el ciclista se sienta en una jaula".

Así lo ha asegurado la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, que ha puesto de relieve que la obra está pendiente de la colocación de una valla diferente a la diseñada en un primer momento. En principio, estos ajustes que se pedían antes del inicio de los trabajos ya han sido acatados por la administración autonómica y el cambio del diseño solicitado por la Autoridad Portuaria ya está en marcha.

Se trata de colocar una valla de seguridad en la zona del carril bici más cercana al mar, ya que la legislación portuaria obliga a contar con un cerramiento hasta que no se produzca el traslado de la terminal de contenedores a su nueva ubicación, en la zona de Astilleros, que está previsto para finales del año 2020. Mientras tanto, el carril quedaría situado entre dos vallas: la verja histórica y la valla de seguridad. Por este motivo, la Autoridad Portuaria se ha empeñado en buscar un diseño que no parezca una jaula para el ciclista y no suponga un impacto visual en un entorno único como el muelle de Cádiz.