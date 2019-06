A solo dos días para cerrar quiénes gobernarán los ayuntamientos de la provincia

Patricia Cavada seguirá siendo 4 años más, alcaldesa de San Fernando. Podemos facilitará la investidura aunque sin entrar en el gobierno, con lo que tendrá que gobernar en minoría, de modo que, AxSí se podría quedar fuera, no renovando el pacto de la pasada legislatura.

En Jerez, ni Ciudadanos ni Adelante Jerez aceptan entrar a formar parte del gobierno de Mamen Sánchez. El Partido Socialista seguirá en la alcaldía, con acuerdos puntuales con la formación naranja.

En el Puerto de Santa María, continua el Silencio. PP, Ciudadanos y Vox no cuentan si han llegado o no a un pacto a la andaluza, mientras que, quien has sido el alcalde durante los últimos 4 años, David de la Encina, continua tendiendo la mano a Ciudadanos para formar gobierno.

En Cádiz, José María González, lo tiene claro. Con 13 concejales, a sólo 1 de la mayoría absoluta y ante un imposible pacto, contra natura, entre PP, PSOE y Ciudadanos, por aquello del “No es No” de Pedro Sánchez, hará el sábado que el alcalde sea Kichi. El propio portavoz del partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, explica para la Cadena Cope que la mayoría absoluta no la tiene Adelante Cádiz, sino los partidos de la oposición.

Y entre las posibilidades que brinda la baraja, también tenemos Puerto Real. Allí el PSOE es la lista más votada y un acuerdo con Andalucía por Sí, permitiría al Partido Socialista y su candidata, Elena Amaya, hacerse con la alcaldía por primera vez en la historia.

Como decimos, el sábado saldremos, de dudas y la Cadena Cope en la provincia de Cádiz les dará buena cuenta de ello.

Les remitimos a nuestra web, cope.es/cadiz, para que conozcan como quedan conformados los ayuntamientos e incluso puedan escuchar los discursos de investidura de los nuevos alcaldes.