El sector del corcho de Cádiz reivindica su peso económico y ambiental en una jornada clave

ASAJA Cádiz ha organizado para el próximo 7 de mayo unas jornadas forestales para destacar la importancia estratégica del sector corchero y forestal en la provincia. El encuentro busca poner en contexto el peso de una industria vital para la economía y el medio ambiente de la región, abordando los retos y oportunidades que enfrenta.

Según ha explicado el secretario general de ASAJA Cádiz, Luis Ramírez, las cifras demuestran la relevancia del sector. El 70% de la superficie provincial es terreno forestal, y de este, un 70% es de titularidad privada. La provincia de Cádiz es una potencia en este ámbito, ya que produce el 40% de todo el corcho de Andalucía, lo que se traduce en unas 14.000 toneladas al año.

La provincia de Cádiz produce el 40% de todo el corcho que se produce en Andalucía" Luis Ramírez, Secretario General de ASAJA Cádiz | Jornadas Forestales

La mayor parte de esta producción, el 75%, se concentra en el Parque de los Alcornocales. A nivel laboral, el sector del corcho genera unos 15.000 jornales al año, siendo fundamental para la fijación de la población en municipios como Jimena. Su impacto económico directo asciende a unos 30 millones de euros anuales, lo que representa el 0,5% del PIB provincial.

Una jornada para analizar el futuro del sector

La jornada, titulada 'Nueva ley de monte, ayudas forestales y mercado del corcho', contará con la participación de expertos clave. Entre ellos estará Gabriel Gutiérrez Tejada, miembro del equipo redactor de la nueva Ley de Monte de la Junta de Andalucía, que se publicó el pasado 20 de marzo. Su intervención es esperada para aclarar las implicaciones de la nueva normativa.

Otro de los puntos centrales será el análisis de las ayudas forestales y de prevención de incendios, consideradas "importantísimas para tener nuestros montes limpios". La Consejería de Medio Ambiente ha preparado una convocatoria con un presupuesto de 45 millones de euros, y los ingenieros de monte que detallarán los conceptos subvencionables y los requisitos para solicitarlas.

Finalmente, Ramón Santiago, del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón (CICYTEX), ofrecerá una visión sobre el mercado del corcho y las expectativas para la campaña de 2026, que comenzará a finales de mayo. La saca del corcho, un proceso que se sigue realizando de forma "totalmente artesanal" con mulos, es una de las señas de identidad de esta industria.

Otras iniciativas para el campo gaditano

Paralelamente, ASAJA Cádiz, en colaboración con la Diputación de Cádiz, celebrará una feria agroalimentaria en Grazalema. Esta iniciativa busca "poner en valor la actividad que hacen los agricultores y ganaderos" y contribuir a la recuperación económica de un municipio afectado por las recientes borrascas. El evento contará con 20 expositores, 'showcooking' y degustaciones.

Ramírez también ha abordado la solicitud de ampliación del plazo de la PAC hasta el 15 de junio, una medida que considera "más que necesario y justificable" debido a la "carga de trabajo brutal" acumulada este año. Aunque la Consejería dentro de sus competencias ha ampliado el plazo hasta el 15 de mayo, el Ministerio, por ahora, "no está por la labor" de conceder la prórroga solicitada.