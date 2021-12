Sara Baras regresa al Gran Teatro Falla en la nueva temporada que abrirá el cantautor Depedro

La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha presentado hoy la nueva temporada en el Gran Teatro Falla, la Sala Central Lechera y el Teatro del Títere la Tía Norica, compuesta por un total de 47 espectáculos en “una programación muy potente y muy completa que inundará de otros géneros culturales el primer semestre del año” y que, según ha apuntado, será “un aliciente para atraer público y visitantes en un periodo marcado por la excepcionalidad que supone no tener el carnaval en su fecha tradicional”.

Entre otras cuestiones, la concejala ha destacado que Els Joglars, Les Luthiers, Sara Baras y Jorge Blass regresarán al Gran Teatro Falla en la nueva temporada que abrirá el próximo 20 de enero el cantautor Depedro. Asimismo, ha subrayado que la próxima semana se pondrán a la venta las entradas para todos los espectáculos, que comprenden teatro, conciertos, musicales, humor, circo, canción de autor, magia y flamenco entre otras propuestas diversas enfocadas a todo tipo de público.

Con un total de 18 espectáculos, el Gran Teatro Falla comenzará su programación el 20 de enero con Depedro y su nuevo trabajo ‘Máquina de Piedad’. La temporada concluirá con la celebración del XX Festival Cádiz en Danza, que se celebrará del 25 de junio al 2 de julio del año próximo.

Los días 22 y 23 de enero, el reconocido mago Jorge Blass hará vivir experiencias e ilusiones imposibles con su espectáculo familiar ‘Efímero Live’. Además, esta temporada continuará el ciclo ‘En la escena… Teatro de piel’ con tres propuestas: ‘Yo soy el que soy’ que representará el 26 de enero el violinista Aaron Lee, ‘A.K.A. (Also Known As),de Daniel J. Meyer, el 2 de marzo y ‘Emilia’, una obra teatral sobre la figura de Emilia Pardo Bazán que tendrá lugar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estos tres espectáculos tienen un precio único de 12 euros y se puede adquirir un abono con las tres propuestas por 24 euros.

Los versos de Lope de Vega se dejarán oír por el teatro el sábado 29 de enero con la obra ‘Castelvines&Monteses’, bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta, Se trata de una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Barco Pirata Producciones.

El mes de febrero se iniciará con ‘Alma’, el nuevo espectáculo de la bailaora flamenca Sara Baras los días 3,4 y 5. Del 10 al 13 de ese mes se podrá disfrutar de las seis funciones del musical ‘El médico’, mientras que el día 18 se tributará homenaje al rock andaluz de la mano del grupo Medina Azahara y su trabajo ‘Llegó el día’. El 20 de febrero vuelve el teatro con ‘El abrazo’, una comedia dramática que cuenta en su elenco con María Galiana, Juan Meseguer y Jimmy Roca.

El grupo argentino Les Luthiers regresa al Gran Teatro Falla los días 23 y 24 de febrero con‘Viejos hazmerreíres’, el espectáculo con el que celebran su medio siglo largo de vida. El 5 de marzo se podrá disfrutar de la música clásica y la interpretación de la obra ‘Las Siete últimas palabras de Cristo en la Cruz’, de Haydn,a cargo de la Coral de la Universidad de Cádiz.

Tras la música, el 12 de marzo habrá más teatro a cargo de la compañía Els Joglars, que cumple 60 años en escena. Bajo la dirección de Ramón Fontseré, pondrán sobre las tablas del Falla la obra ‘¡Que salga Aristófanes!’.

Con una nominación a los premios Grammy Latino al Mejor Álbum de Flamenco, el 17 de marzo actuarán Israel Fernández & Diego del Morao con ‘Amor’, mientras que los días 19 y 20 volverá la ópera al Falla con ‘Nabucco’ y el día 26 recalará el humor de la mano de Joaquín Reyes y su espectáculo ‘Festejen la broma’.