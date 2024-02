Sanz critica al Gobierno tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado la "imperdonable falta de reacción" del Gobierno de España tras la muerte de dos guardias civiles al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz), lamentando también la "falta de sensibilidad" al no acudir el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska al municipio donde ocurrieron los hechos.

"¿Qué tiene que pasar para que el ministro, no solo venga a Barbate, por sensibilidad y por humanidad, por responsabilidad política, sino sobre todo que reaccionen?", se ha preguntado el consejero en declaraciones a los periodistas tras un acto en la nueva Comisaría de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz).





Como ha expuesto, "saltan todas las alarmas" con casos como los de Barbate y cuando "todos los días, los guardias civiles siguen saliendo con una zodiac para perseguir a narcotraficantes".

Al hilo de esto ha cuestionado que representantes del PSOE hayan votado en contra de declarar la consideración de profesión de riesgo para los guardias civiles y la Zona de Especial Singularidad para la provincia de Cádiz en el Parlamento Europeo, acusando de "insensibilidad e irresponsabilidad" al ministro y al Gobierno de Pedro Sánchez.





"Ya no es que no nos ayuden, es que nos castigan, porque votan en contra de posicionamientos que todo el mundo hoy entendería que iba a haber una reacción. No puede quedar sin reacción, no puede quedar sin respuesta, no puede quedar sin soluciones esta situación que hemos vivido estos días y que seguimos viviendo", ha solicitado el consejero, volviendo a abundar en la "alarmante falta de respuesta y reacción del Gobierno tras lo ocurrido". "Están dejando tirados y a su suerte a los policías y a la Guardia Civil y nos están dejando tirados a los gaditanos", ha apuntillado.

Según ha declarado el consejero, "no puede ocurrir que la gravedad de los hechos acontecidos en Barbate o lo que está ocurriendo en el resto de la provincia quede sin respuesta, sin reacción y tengamos que soportar la dejación de funciones y la irresponsabilidad del actual Gobierno de España, dedicado a resolver los problemas de la amnistía y dejando tirado a su suerte a las policías y a los Guardia Civil de Andalucía y de la provincia de Cádiz".





Es por eso que ha reiterado la necesidad de que se doten de más medios, más agentes y que los delitos "más graves" sean elevados a la Audiencia Nacional, tal y como propuso el pasado sábado el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su visita al municipio barbateño un día después del asesinato de los dos guardias civiles.

En su opinión estos casos deben tener la consideración de "tratamiento especial" para "no depender de jueces sin experiencia o de jueces que lógicamente tienen el temor de la convivencia diaria", en referencia a la próxima marcha de la jueza de Barbate a otro destino. "Esta situación hay que resolverla", ha afirmado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Preguntado sobre la disolución en 2022 del grupo especial para luchar contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, el OCON-SUR, Sanz ha defendido que "hace falta una unidad especial" que sea "estable y permanente" y que esté "bien dotada y bien equipada", y no "una unidad temporal" a tenor de "las circunstancias que hoy vivimos", incidiendo que para ello se requiere "esfuerzo y una dotación presupuestaria y personal extraordinaria".