Sanidad prohíbe la entrada del buque Allure of the Seas que iba a ser reparado en Navantia

El Ministerio de Sanidad ha prohibido la entrada en Cádiz del crucero Allure of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, que tenía previsto llegar este fin de semana a Navantia Cádiz para someterse a trabajos de reparación. En el buque venían a bordo unas 300 personas de diferentes países.

Actualmente lo que está permitido es que esté a bordo la tripulación mínima de seguridad, que podría ser de unas 30 personas aproximadamente, mientras que la previsión era la llegada de unas 300 personas de diferentes puntos de la Unión Europea.

En la resolución del Ministerio de Sanidad, firmada por el subdirector general de Sanidad Exterior, Fernando Carreras Vaquer, el Gobierno recuerda que por la orden TMA/330/220 del 8 de abril se prorrogaba la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República de Italia y de cruceros de cualquier origen con destino a otros puertos, para limitar la propagación y el contagio de COVID-19.

En su artículo único se establecía la prohibición expresa de la entrada a puertos españoles de los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier origen, aunque se contemplaba la posibilidad de hacer excepciones que permitirían levantar las prohibiciones a los buques, que deberán ser autorizados. No obstante, según la resolución, "no procede levantar la prohibición de entrada del buque Allure of the Seas en el puerto de Cádiz".