«Sánchez no ha hecho nada por los gaditanos»

Seguimos con nuestra ronda de entrevistas a los candidatos que se presentan, por la provincia de Cádiz, a las Elecciones Generales de este domingo 10 de noviembre.

Hoy conversamos con la número uno del Partido Popular, María José García Pelayo, quien nos da las claves de porqué votar al PP, asegurando que con el Partido Socialista, solo se destruye empleo.

"Desde que nos hicieron la moción de censura no hay gobierno en España. Tenemos un presidente encantado de conocerse a sí mismo pero que no hace absolutamente nada. Sánchez no trabaja por los españoles", ha explicado Pelayo.