San Fernando dice que "no existe tensión" por el contrato de las corbetas

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada (PSOE), ha afirmado que "se están manteniendo con normalidad las comisiones de trabajo en Arabia y en Navantia San Fernando", en relación al contrato para la construcción de las corbetas. "A día de hoy no existe tensión, no vayamos provocándola", ha pedido la alcaldesa, que ha añadido que "existe un debate internacional, es lógico, pero no que no se vincule con el contrato de las corbetas".

En declaraciones a los periodistas, Cavada ha subrayado que "los contratos están para respetarse y, tanto el inicial de las bombas como el de las corbetas, son contratos formalizados". A su juicio, vincular la situación internacional con los contratos de las corbetas "es meter ruido".

En este sentido, ha criticado el "doble rasero de Podemos e IU", ya que "por un lado pide que se potencie el sector naval, pero por otro que no se construyan buques de defensa a países que tienen unas relaciones comerciales normalizadas". "Los contratos están para respetarse y entrar en esta inseguridad jurídica internacional no es bueno para nadie, ni para las relaciones comerciales ni para la estabilidad de los países", ha añadido.

A su juicio, "seguir en esa línea no es positivo", por lo que ha pedido "respeto y no generar crispación, porque al final es un ruido innecesario que vuelve a generar incertidumbre".