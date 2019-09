San Fernando celebra los 209 años de las primeras Cortes españolas

San Fernando se prepara para vivir un nuevo 24 de Septiembre. Nueve años después del Biencentario de Las Cortes de 1810.

Es por ello que este año la fiesta se dedica a la preocupación por el cambio climático. Por eso este año el acto oficial contará con la conferencia 'Cambio climático: Una oportunidad de desarrollo para la democracia', a cago de Juan Verde, ex asesor del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Juan Verde es defensor de las causas ambientales, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Ha sido colaborador del ex vicepresidente Al Gore para establecer y liderar filiales de su fundación Climate Reality Project, y actualmente preside la Fundación Advanced Leadership. También ha trabajado con algunas de las personalidades más importantes del mundo como los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y el ex vicepresidente Al Gore.

Precisamente esta tarde en la Diputación de Cádiz y con la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y la presidenta de Diputación, Irene García, al frente, el propio Juan Verde mantendrá una encuentro con agentes económicos y sociales de la provincia.

La alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, ha destacado la programación y lo que supone este 24 de septiembre para San Fernando y su relevancia histórica en toda España.