Román: «Voy a trabajar para que Chiclana sea un pueblo feliz»

El alcalde Chiclana, José María Román, ha hablado en los micrófonos de COPE tras ser investido de nuevo como regidor de la ciudad chiclanera.

«He sido invitado a la fiesta de este mundo y mi vida ha quedado por ello bendecida. Han visto mis ojos y escuchado mis oidos. Mi papel en la fiesta no fue otro que tocar con mi instrumento, y yo lo he hecho lo mejor que he podido», con esta cita de Rabindranath Tagore ha comenzado José María Román su discurso tras haber sido nombrado alcalde por segunda vez consecutiva.

Román se ha comprometido y ha animado al resto de concejales a trabajar para que en Chiclana crezca la calidad de vida y la empleabilidad. Asimismo, ha afirmado que en su gobierno predominará la «lealtad institucional» también con la Junta de Andalucía. Y pondrá en marcha un plan de empleo municipal. «Nos corresponde hacer un esfuerzo mayor para la red de calles y caminos», conseguir una ciudad «con mejores aparcamientos y glorietas». «Reivindicaremos y lo haremos esgrimiendo argumentos para convencer a las otras instituciones», ha dicho el alcalde chiclanero. «Confiamos que este sea el periodo en el que se haga realidad la almadraba de Chiclana», ha especificado respecto a proyectos. Además, «el PGOU debe ser un modelo de desarrollo y sostenibilidad».

«Me siento un privilegiado. Vuelvo a ser el alcalde de Chiclana con un gran equipo. Me encanta el trabajo que hago y trabajaré para que Chiclana sea un pueblo muy feliz», ha concluido José María Román entre aplausos y con el bastón de mando en las manos.