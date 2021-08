La resistencia del jerezano Pepe Valle en Cádiz: nueve meses ingresado peleando ante el Covid

La lucha contra el coronavirus deja historias como la del jerezano Pepe Valle. A sus 52 años, ha sido el paciente de COVID que más tiempo ha permanecido ingresado en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Ingresó en noviembre de 2020 y hace unos días ha recibido el alta tras casi perder la vida hasta en cuatro ocasiones.

"Ha sido un calvario. Estuve más de cien días en UCI de los que en solo 17 estuve despierto y fue un infierno", explica Pepe en los micrófonos de COPE en la provincia de Cádiz.

Pepe se convirtió en un nuevo símbolo de resistencia para el hospital, una muestra de superación que ha inspirado a decenas de auxiliares, celadores, enfermeros y médicos, quienes le vieron al borde de la muerte hasta en cuatro ocasiones. Tras superar el virus llegaron las secuelas, infecciones, recaídas y un largo periodo de recuperación.

"He visto a gente morir"

Pepe ha pasado por cuatro plantas y ocho habitaciones diferentes en las que ha conocido a media plantilla: le han tratado directamente hasta 53 médicos, con los que ha convivido durante cuatro de las cinco olas de la pandemia. El paciente recuerda que "esto no es ninguna broma. Lo hemos pasado muy mal y he visto a mucha gente morir", reconoce.

La peor, dice, fue la tercera, cuando una compañera de habitación perdió a su padre y a su madre. Llegaron a fallecer once personas en un día. El jerezano ha sido testigo directo de la evolución de la pandemia, con el desgaste psicológico que ello conlleva. «Nos ha pesado mucho, no tienes fecha de volver a casa. Con el paso del tiempo me cruzaba con gente andando por los pasillos y me decían 'qué rabia, llevo aquí un mes'. Yo les decía: '¡pues yo llevo ocho'! Imagina las caras que ponían», recuerda.

Agradecimiento

El paciente estuvo al borde de la muerte hasta en cuatro ocasiones; más tarde pasó por varias recaidas y un largo proceso de recuperación

Junto a su mujer, Gema que también muestra su agradecimiento a los sanitarios en el micrófono de COPE. La pareja insiste en su agradecimiento eterno a todos los sanitarios, a los que considera ya «parte de su familia». Junto a ellos han celebrado su aniversario de boda, cumpleaños y otros momentos que animaban al paciente y motivaban al personal a seguir luchando contra el virus.