El Puerto de Santa María inyecta 4,5 millones de euros para transformar sus barrios, el deporte y su patrimonio

El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, presidido por el alcalde Germán Beardo, ha aprobado este miércoles en sesión extraordinaria una modificación de crédito del presupuesto municipal de 2026 por un importe cercano a los 4,5 millones de euros. Esta medida es clave para garantizar la ejecución de inversiones estratégicas y reforzar servicios esenciales para la ciudadanía.

Principales inversiones para la ciudad

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra una partida de 700.594,23 euros para financiar distintas obras de mejora en los barrios, que abarcan desde la pavimentación de vías hasta mejoras de accesibilidad y eficiencia energética. Además, el servicio de ayuda a domicilio se reforzará con 1.314.433,27 euros, una medida fundamental para poder atender a un mayor número de portuenses dependientes.

En el ámbito deportivo, se ha previsto la instalación de césped artificial en el campo de fútbol 11 de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, una actuación que responde a una larga demanda y que cuenta con una inversión de 825.145,33 euros. La modificación incluye también la adquisición de nuevos palcos para la Carrera Oficial de la Semana Santa, con una inversión de 210.818,88 euros.

En materia de patrimonio, se consigna una inversión de 1.162.577,37 euros para la primera fase de la rehabilitación del Hospital San Juan de Dios. Asimismo, se contemplan otras mejoras, como una partida de 24.142,60 euros para talleres de Igualdad y 9.550 euros para el equipamiento del Palacio Purullena.

Gestión tributaria en manos de la Diputación

Además de las inversiones, el Pleno ha aprobado delegar en la Diputación Provincial diversas competencias relacionadas con la gestión, recaudación e inspección de tributos. En la práctica, será la Diputación la encargada de gestionar el cobro de impuestos y tasas como la plusvalía municipal.

La Diputación también asumirá la potestad sancionadora en distintos ámbitos. Esto implica que podrá tramitar y resolver sanciones en materias de tráfico, protección animal, seguridad ciudadana o comercio ambulante, entre otras.