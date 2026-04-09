El Puerto municipaliza el Servicio de Ayuda a Domicilio para blindar su plantilla y la atención a los usuarios

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha anunciado que el Servicio de Ayuda a Domicilio pasará a ser gestionado directamente por la empresa municipal Suvipuerto. La decisión, que se produce tras finalizar el contrato con la actual adjudicataria, Óbolo Sociedad Cooperativa Andaluza, fue comunicada personalmente por el alcalde a la plantilla, integrada por 140 auxiliares y 3 coordinadoras.

Estabilidad laboral y atención de calidad

El equipo de Gobierno ha tomado esta medida para evitar una nueva licitación, al no encontrar en el mercado una empresa que se ajuste a las necesidades del servicio. Según ha explicado el primer edil, el objetivo es doble: por un lado, "garantiza la continuidad de un servicio municipal esencial para la protección del núcleo familiar", y por otro, asegura los derechos laborales del personal y una atención de calidad a las personas usuarias.

Este anuncio se produce después de una reunión en el Ayuntamiento entre el alcalde, el Comité de Empresa y otros representantes municipales, como la concejal de Bienestar Social, Leonor Caballero, y el teniente de alcalde de Contratación, Javier Bello. En el encuentro se trató la propuesta de cambio en la gestión del servicio, que cuenta con un presupuesto cercano a los 5,4 millones de euros y es financiado por la Junta de Andalucía en colaboración con el consistorio.

Un servicio esencial y prioritario para la ciudad"" Germán Beardo Alcalde de El Puerto de Santa María

Suvipuerto amplía sus competencias

Con esta medida, Suvipuerto continúa su proceso de transformación para asumir nuevas competencias más allá del suelo y la vivienda. La empresa municipal amplía su ámbito a la gestión de servicios clave para la ciudad, apoyando ahora al área de Bienestar Social con el objetivo de consolidar la Ayuda a Domicilio como un servicio de referencia en la provincia.

El Servicio de Ayuda a Domicilio atiende actualmente a unas 400 personas en El Puerto, ofreciendo en sus hogares atención doméstica y social a mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad. La finalidad es facilitar la permanencia de los usuarios en su entorno habitual y promover su autonomía.

Por su dedicación y compromiso diario, siendo un soporte vital para muchas familias"" Germán Beardo Alcalde de El Puerto de Santa María

El alcalde ha querido agradecer a las trabajadoras "por su dedicación y compromiso diario, siendo un soporte vital para muchas familias de El Puerto, al cuidar de nuestros mayores y de quienes más lo necesitan". Tras una asamblea celebrada en el Edificio San Luis, la plantilla ha votado a favor de la propuesta, que busca reforzar la protección social y la atención a las personas dependientes.