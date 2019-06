Carmen Sánchez, la alcaldesa que rechazó serlo

El candidato de Izquierda Unida, Juan Bermúdez, ha renovado su cargo como alcalde de Conil de la Frontera gracias al rechazo de la cabeza de lista del PSOE, Carmen Sánchez, quien recibió la mayoría de los apoyos de la mesa en la primera ronda.

La líder de los socialistas ha renunciado a ser alcaldesa de Conil, donde ha asegurado que «la ciudadanía entendió que nuestra labor era liderar la oposición». «En las actuales circunstancias no podemos aceptar la alcaldía de esta ciudad; el Partido socialista no puede gobernar Conil con los votos del Partido Popular», ha explicado durante su intervención.

"Renuncié a ser alcaldesa de mi pueblo, lo cuál es un honor, por mis valores. No podía pactar con un partido como el Partido Popular. No se puede gobernar Conil con sólo cinco concejales".

Me esperaba que podía pasar esto porque el PP me anunció que no iba a respetar mi decisión de no pactar con ellos. Yo quiero ser alcaldesa de Conil a toda costa, yo lo quiero ser con los votos de los conileños y no con las amenazas que me han llegado desde el Partido Popular. No he venido a la política por mis intereses personales, he venido para trabajar por los conileños.