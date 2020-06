El PSOE le pide a la Junta que construya "ahora" el nuevo Hospital de Cádiz

El presidente del PSOE de Cádiz y parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha aseverado que "ahora es el momento de construir el nuevo Hospital de Cádiz". Una afirmación que ha argumentado al defender que Andalucía va a recibir 3.200 millones de euros, de los que 2.100 se corresponden con el fondo no reembolsable para las comunidades autónomas del Gobierno y 1.100 millones de la reprogramación permitada por Europa para gasto sanitario de los fondos 2014/2020.

"Si no lo hacemos ahora, si el Gobierno de la Junta no construye ahora este importante equipamiento, estaremos dejando pasar una oportunidad", ha afirmado en rueda de prensa Jiménez Barrios, que ha añadido que el PSOE "siempre mantuvo que no había que renunciar a la construcción del hospital de Cádiz".

En este sentido, ha manifestado que "es verdad que siempre dijo el PSOE que no había recursos suficientes y que había que aparcarlo a la espera de que las administraciones pudieran recuperar recursos económicos perdidos a raíz de la crisis económica". "La crisis le dio fuerte a todo el mundo, pero especialmente a las administraciones que vieron recortadas la mayor parte de la fuente de sus recursos y tuvieron que dejar algunos proyectos, como el hospital de Cádiz", ha añadido.

A juicio de Jiménez Barrios, "ahora se dan las condiciones claras para convertirlo en una oportunidad". En este sentido, ha argumentado que "la primera condición es la concienciación pública y social de la necesidad de hacer un esfuerzo muy importante en la mejora de la sanidad publica andaluza, y la segunda condición se da también, porque hay recurso suficiente para llevarlo a cabo".