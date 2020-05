El PSOE dice que la no aprobación del Estado de Alarma "hubiese sido un desastre para la provincia"

El Congreso de los Diputados ha aprobado la cuarta prórroga del Estado de Alarma, que se extiende hasta el próximo 24 de mayo, a pesar de no contar con los apoyos de partidos como el PP, Vox, Junts per Cataluña, ERC o la CUP. En este sentido, la diputada socialista Eva Bravo ha afirmado que "la no aprobación del Estado de Alarma hubiese sido un desastre sanitario y económico para la provincia" de Cádiz.

El PSOE ha señalado que estos partidos "han puesto en peligro la lucha que libra el país contra la pandemia" y que al no apoyar el Estado de Alarma, "han pretendido dar por finalizado el proceso de confinamiento y de desescalada gradual".

"De golpe, desatendiendo por completo los consejos de los expertos, pretendían reiniciar la movilidad, poniendo así en peligro la salud de millones de ciudadanos", ha resaltado la diputada socialista, subrayando que "no se puede permitir poner en riesgo a los ciudadanos. Con la salud no se juega".