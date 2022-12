El PSOE de Cádiz pide mejoras en la Punta de San Felipe

La concejala socialista, Paula Fernández, ha informado sobre la moción que desde su formación presentarán en el próximo pleno del día 22 de diciembre relativa a la dignificación de la Punta de San Felipe como zona de ocio nocturno.





Fernández ha señalado que este espacio está en la actualidad con varios locales cerrados y una amplia zona al aire libre que se utiliza como lugar de encuentro y reunión de los jóvenes durante las noches de los fines de semana “que no dispone de servicios mínimos”. “Es urgente mejorar la iluminación, aumentar el número de papeleras, de contenedores de basura y urinarios públicos, así como un plan de mantenimiento urbano que haga de la Punta un lugar más agradable”, ha argumentado la concejala.





Además, la edil ha señalado que estas deficiencias tienen consecuencias directas tanto sobre los jóvenes que acuden a esta zona de la ciudad como sobre los empresarios, que no contemplan la Punta de San Felipe como un lugar “atractivo para invertir y aumentar la oferta hostelera, a pesar de ser un lugar adecuado para ello”, ha señalado.





Por otro lado, desde el grupo municipal socialista también han hecho hincapié en que el ocio nocturno no debe ser la única alternativa de la que dispongan los jóvenes para aprovechar su tiempo libre, sino que desde la Delegación de Juventud “se deben organizar un mayor número de actividades alternativas para no enfocar el ocio exclusivamente en la noche”. “Esto no quiere decir que la Punta de San Felipe se deje olvidada”, ha advertido Paula Fernández, sino todo lo contrario, “es necesario que se habiliten fórmulas para aprovechar este espacio de la ciudad a través de la organización de actividades, contando con la participación de los locales de la zona y evitar así vincular este espacio exclusivamente al ocio relacionado con la noche y el consumo de alcohol”.





Además, la concejala ha hecho alusión a la necesidad de incorporar en la Punta de San Felipe algún Punto Violeta, puesto que estos espacios de información y prevención de la violencia machista son de especial importancia en las zonas de ocio nocturno.





“Es labor de la administración local poner en valor espacios desaprovechados como es el caso de la Punta de San Felipe, desasociar el ocio juvenil del consumo de alcohol y fomentar actividades que ofrezcan alternativas a los jóvenes de la ciudad”, ha aseverado Fernández, quien ha añadido para finalizar que el Ayuntamiento de Cádiz debe mantener un “diálogo directo con los empresarios de la zona” para desarrollar fórmulas que faciliten la apertura de los locales que permanecen cerrados en la Punta de San Felipe.