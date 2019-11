La provincia tiene 2.766 casos activos de violencia de género

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, José Pacheco, ha indicado que a 30 de septiembre, en la provincia figuran un total de 2.766 casos activos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (Sistema VioGén), los cuales requieren una protección policial activa por parte de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género.

Según ha explicado en rueda de prensa, de los 2.766 casos, 1.257 se consideran casos no apreciados, donde puede haber ocurrido algún caso pero no se aprecia gravedad, por lo que hay seguimiento aunque no tienen una protección policial activa. Por contra, según ha detallado Pacheco, son casos con una graduación creciente --bajo, medio, alto y extremo-- en los que hay una protección activa que aumenta de manera proporcional según el grado.

En cuanto al número de denuncias presentadas, la tendencia es "alcista" en 2019, ya que en 2018 el total de denuncias presentadas por mujeres víctimas de malos tratos, familiares o allegados fue de 4.156 y en los dos primeros trimestres de 2019 el número ya asciende a 2.224 denuncias.

Dentro del dato negativo que supone la violencia de género, Pacheco ha destacado como favorables al "aumento de la confianza en denunciar, en ir a la administración o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a presentar denuncia".

En cuanto a las órdenes de protección, ha señalado que en el primer y segundo trimestre de 2018 se incoaron un total de 613 órdenes de protección en la provincia de Cádiz, de las cuales 524 fueron resueltas adoptadas y 89 fueron resueltas denegadas. Por su parte, en el mismo periodo de 2019 se han incoado un total de 644 órdenes de protección en la provincia, de las cuales 567 fueron resueltas adoptadas, 74 fueron resueltas denegadas y tres resuelta inadmitida .

Pacheco ha hecho referencia también al sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género, donde en la provincia, a 30 de septiembre de 2019, hay 35 dispositivos instalados, 12 más que en el mismo periodo del año anterior.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno pone a disposición de la autoridad judicial este sistema que permite verificar el cumplimiento de las medidas cautelares de alejamiento de la víctima de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de Actuación aprobado por el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio Fiscal y los Ministerios de Justicia, del Interior y de Igualdad de 8 de Julio de 2009.

Con ello, hace efectivo el derecho de la víctima a su seguridad y recuperación, documenta el posible quebrantamiento de la medida de alejamiento y disuade al agresor.

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz ha insistido en que hay que trabajar con la prevención y ha recordado las tres campañas puestas en marcha por el Gobierno desde el pasado mes de octubre, bajo los conceptos 'Respeta los límites sí o sí', contra la violencia sexual; 'No estoy sola', contra la violencia de género para población general; y 'Pasión no es posesión', contra la violencia de género para población adolescente.

Además, dentro del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Subdelegación se celebrará el día 20 en Zona Franca la Jornada 'Juntas + Fácil'. Además, el propio día 25 en la fachada de la propia Subdelegación se realizará un homenaje a cada una de las víctimas que la violencia machista se va cobrando durante el año, donde se leerá el nombre de cada víctima y se colgará una frase con su nombre en el 'árbol de la esperanza', un árbol plantado en homenaje a las víctimas de violencia de género.