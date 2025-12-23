El presidente de ASAJA Cádiz hace balance del año para el campo y espera que 2026 traiga mejores noticias

El sector agrícola y ganadero de la provincia de Cádiz cierra un año 2025 que el presidente de ASAJA Cádiz, José Pravia, ha calificado de "complicado". Pravia ha explicado que, a pesar de las lluvias beneficiosas para los pantanos, las producciones de trigo y otros cultivos no han tenido buenos rendimientos debido a enfermedades y encharcamientos.

Regulación y mercados

Uno de los principales problemas ha sido el de los precios, especialmente en los cereales, que "han estado por los suelos". Pravia achaca esta situación a "la importación de productos extracomunitarios que no cumplen nuestros estándares de calidad y nos invaden y derrumban los precios". La responsabilidad, afirma, recae en Europa, por no exigir a terceros países las mismas condiciones que a los productores locales.

A nivel regulatorio, el presidente de ASAJA Cádiz ha expresado su decepción con la nueva Política Agraria Común (PAC), calificando el marco financiero como "bastante decepcionante". Pravia ha manifestado que los agricultores se sintieron "totalmente traicionados" tras las promesas de Ursula von der Leyen. Como respuesta, ha destacado el "éxito" de la manifestación del 18 de diciembre en Bruselas, que logró paralizar la firma del acuerdo con Mercosur.

La burocracia es otro de los grandes caballos de batalla del sector. Según Pravia, es "tremenda" y obliga a los profesionales a emplear "muchísimos recursos", lo que incrementa los costes y resta competitividad. Esta situación, advierte, pone en riesgo la soberanía alimentaria al intentar compensar la sobrerregulación con importaciones de calidad inferior.

Esperanza en las infraestructuras

De cara a 2026, las esperanzas están puestas en una mejora agronómica y, sobre todo, en las infraestructuras hidráulicas. Pravia ha mostrado su satisfacción por el estudio que la Junta de Andalucía lanzará para optimizar las conexiones entre embalses de la provincia. El presidente de ASAJA ha señalado que pese a las lluvias, "la provincia de Cádiz el año pasado tuvo restricciones en el riego".

Finalmente, José Pravia ha reivindicado el papel vital del sector primario para la provincia. Ha subrayado su importancia para fijar población en el territorio, sostener la economía de los pueblos y mantener la riqueza cultural y el turismo rural. "Cádiz es una tierra privilegiada", ha asegurado, afirmando que con menos regulación y mejores infraestructuras, "seríamos un avión". Pravia ha querido también enviar un mensaje de felicitación a todos los agricultores y ganaderos y a los oyentes de COPE para que disfruten de estas fiestas.