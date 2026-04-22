La Policía de El Puerto de Santa María ya graba sus intervenciones: estrena 75 cámaras corporales de última generación

La Policía Local de El Puerto de Santa María ha comenzado a utilizar desde ayer 75 nuevas cámaras corporales de audio y vídeo. El alcalde, Germán Beardo, junto al teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay, y el inspector de la Policía Local, José Antonio Romero Mellado, ha supervisado la incorporación de estos dispositivos, que se estrenaron en el dispositivo especial de la motorada.

El Ayuntamiento da así un nuevo paso en su compromiso con la modernización de los servicios públicos y la mejora de la seguridad ciudadana. El alcalde ha destacado que esta inversión “refleja el compromiso de este equipo de Gobierno con una Policía Local cercana, moderna y equipada con los mejores medios para garantizar la seguridad de todos los vecinos con eficacia, transparencia y profesionalidad”.

Más transparencia y garantías

La implantación de este sistema responde a un doble objetivo: mejorar la capacidad operativa de la Policía Local y reforzar la transparencia en sus actuaciones. La grabación objetiva de las intervenciones aporta una mayor garantía institucional y contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en el cuerpo policial.

Asimismo, las grabaciones obtenidas tienen valor como prueba documental en procedimientos judiciales y administrativos, lo que refuerza la protección jurídica de agentes y ciudadanos. A ello se suma un importante efecto disuasorio, ya que la presencia visible de la cámara contribuye a reducir situaciones de tensión.

Las cámaras también permitirán mejorar la formación interna del cuerpo policial a través del análisis posterior de las intervenciones. Los agentes han recibido formación específica para el uso responsable y adecuado de estos dispositivos.

Características de los nuevos dispositivos

En total se han adquirido 75 cámaras corporales modelo Transcend Drive Pro Body 10. Estos dispositivos destacan por su amplio ángulo de visión de 160 grados, grabación en alta definición con audio, sistema de visión nocturna por infrarrojos y una autonomía mínima de ocho horas.

El almacenamiento de los datos es seguro y encriptado, y los equipos son resistentes a golpes, agua y polvo. La adquisición se ha realizado mediante contrato menor a la empresa andaluza Sector 112, S.L., especializada en soluciones para la seguridad pública.