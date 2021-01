Piden el cierre de todos los centros educativos de la provincia de Cádiz

El sindicato USTEA ha emitido el siguiente comunicado en el que pide el cierre de los centros educativos de la provincia de Cádiz. Reza así:

Desde USTEA Cádiz exigimos a la Delegación de Educación y, más concretamente, a la Junta de Andalucía el cierre de los centros educativos de nuestra provincia durante al menos tres semanas, medida que se prorrogaría dependiendo de la evolución de la situación epidemiológica. Durante este tiempo la enseñanza se realizaría de forma telemática.

Desde USTEA hemos defendido siempre que la docencia presencial es insustituible, sobre todo porque la docencia telemática se deja a una parte del alumnado por el camino. Pero también hemos defendido siempre que esa presencialidad debe darse con las máximas garantías sanitarias para alumnado, personal docente y no docente. Y esas garantías no se dan, fundamentalmente, porque durante esta pandemia la Consejería de Educación ha aprobado medidas que son sobre todo “cosméticas”, mientras desoía sistemáticamente a una comunidad educativa que planteaba demandas tan fundamentales como la bajada de la ratio, acompañada de un importante incremento de la inversión y las plantillas.

Pero a la ausencia de medidas realistas por parte de Consejería, incluso para la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad, hay que sumar la grave situación epidemiológica en la que se encuentra la provincia. Recordemos, en este sentido, que desde la Junta de Personal Docente no universitario de Cádiz, que presidimos USTEA Cádiz, se pidió que se retrasara la vuelta presencial a las aulas hasta finales de enero ante una situación muy difícil por la coincidencia de una ola de frío intenso, una tercera ola de contagios que prometía ser superior a las anteriores, y una nueva cepa más contagiosa que llegaba a nuestra provincia vía Gibraltar. Una petición similar, por cierto, a la que formularon municipios especialmente golpeados por la pandemia, como La Línea o Los Barrios. La respuesta, como es sabido, fue negativa.

Sin embargo, frente al discurso público del gobierno andaluz sobre los centros educativos como espacios muy seguros, tanto nuestra afiliación como el profesorado en general, así como numerosas familias, nos están haciendo llegar datos que apuntan a que la incidencia de la pandemia en las aulas está siendo muy preocupante. Se trata de una situación que ya denunciamos públicamente desde USTEA Cádiz la semana pasada, y que no ha dejado de agravarse: centros en los que, además de muchas alumnas y alumnos, tienen confinada a la cuarta parte, tercera parte o la mitad de la plantilla docente, además de a personal de PAS, lo que hace su funcionamiento imposible, a lo que hay que añadir el cierre de varios centros.

Desde USTEA Cádiz defendemos que en la situación en las que nos encontramos la única opción posible es el cierre temporal de los centros educativos. Que esa medida nunca aparezca entre las que se proponen cada vez que se agrava la situación podría resultar sorprendente, si no fuera porque obedece a una lógica instalada en la sociedad: los colegios e institutos como los lugares donde dejar a hijas e hijos mientras se atiende a las ocupaciones sobre todo laborales. El cierre de los centros educativos conllevaría la paralización de la producción y por lo tanto de la economía, lo que lo convierte en una medida difícilmente asumible en un sistema que antepone la economía a la salud. Hay que contrarrestar públicamente esa lógica defendiendo que los centros educativos son espacios para el aprendizaje y la formación, no para facilitar la conciliación. El cierre o no de los mismos ha de decidirse exclusivamente en base a criterios pedagógicos y sanitarios.