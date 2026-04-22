La pesca en Cádiz afronta su tormenta perfecta: el precio del gasoil, la burocracia y la falta de relevo amenazan al sector

Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha descrito la compleja situación que atraviesa el sector pesquero, un pilar fundamental para la provincia de Cádiz. España cuenta con 8.400 barcos, de los cuales 1.400 operan en Andalucía, siendo esta la segunda comunidad autónoma más importante tras Galicia. La provincia de Cádiz alberga en torno a 700 de estas embarcaciones, la mitad de la flota andaluza.

Garat destaca que la pesca es un "conglomerado socioeconómico inseparable" que va más allá del barco y el pescador. La actividad sostiene a astilleros, la industria auxiliar, las lonjas, transportistas y una amplia red de empresas, además de fijar población en la costa. "Gracias a que tenemos a un sector pesquero todavía potente, muchas de esas poblaciones se han conservado", afirma, evitando la despoblación de las comunidades costeras.

Los grandes retos del sector

Uno de los desafíos más urgentes es el incremento del precio del gasoil, que supone entre el 30% y el 50% de los costes de explotación. Según Garat, el precio ha pasado de 0,53 euros a superar los 1,11 euros en poco más de un mes, lo que pone a los pescadores en una "situación muy delicada". Por ello, el sector ya trabaja con el Gobierno y la Comisión Europea para solicitar ayudas que palíen el impacto.

A nivel estructural, Garat reclama un "cambio de rumbo de la política pesquera común", pues considera que las normas europeas "nos están asfixiando". Aunque se han logrado objetivos medioambientales, denuncia que "se han olvidado de los aspectos sociales y económicos, se han olvidado de la figura del pescador". A esto se suman otros retos como el relevo generacional y una caída del consumo de pescado superior al 30% en los últimos años, un problema que afecta tanto al sector como a la salud pública.

Se han olvidado de los aspectos sociales y económicos, se han olvidado de la figura del pescador" Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y presidente de Europêche

La radiografía de la flota gaditana

En la provincia de Cádiz, la pesca se sustenta en puertos clave como Sanlúcar de Barrameda, Conil o Barbate, con flotas de arrastre, cerco y artesanales, además de las tradicionales almadrabas. Sin embargo, también enfrentan problemas locales como la escasez de boquerón y sardina, las dificultades con la chirla o la invasión del alga asiática, un problema para el que, según Garat, existen soluciones que no han recibido autorización administrativa.

Un producto que genera felicidad

Pese a todo, Garat reivindica el valor del pescado, que no solo es saludable, sino que "genera de forma natural felicidad" al inducir la producción de serotonina. Por ello, pide a los consumidores reconocer la dura labor de los pescadores y disfrutar de un producto que aporta bienestar. "No solo van a tener mucha más salud, sino que van a ser mucho más felices", concluye.