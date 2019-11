Palomar: «Voy a hacer un pregón por todas las personas que merecieron ser pregoneros y no lo fueron»

David Palomar no ha podido ocultar la emoción de ser pregonero del Carnaval de Cádiz. Tras la reunión mantenida con el alcalde José María González, el cantaor ha explicado que “había soñado con este pregón muchas veces”, reconoce el cantaor. Explica los motivos que le han llevado a dar el paso adelante. “Lo hago por mí, por la gente que ya no está, por el mundo del flamenco y del Carnaval”. Es consciente de la responsabilidad pero “me siento preparado porque tengo mucha ilusión”.

David Palomar, nacido en la ciudad de Cádiz en 1977, es en la actualidad uno de los más afamados cantaores flamencos de Andalucía. Cuenta con numerosos premios a nivel nacional, regional y provincial y ha publicado cuatro trabajos discográficos: ‘Trimilenaria’ en 2008, ‘La Viña: cantón independiente’ en 2010, ‘La Dama del poncho rojo’ en 2012 y ‘Denominación de Origen’ en 2015.

Palomar reconoce que "esto es muy grande. Me siento muy querido en Cádiz, siempre me he sentido profeta y esto es como recibir un Óscar", ha explicado el ya nombrado pregonero.