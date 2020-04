Pablo Démelo, un médico gaditano que superó el coronavirus y volvió a la lucha en el hospital

Pablo Démelo es uno de esos héroes que en estos días lucha contra la pandemia del coronavirus. Gaditano, este galeno trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, sin duda la zona cero de la enfermedad en España.

Se da la circunsancia que Pablo ya ha superado el COVID 19. Fue de los primeros en infectarse y tras varios días complicados, Demelo se ha vuelto a incorporar a su puesto de trabajo en el centro hospitalario de la capital de España.

"He sido de los afortunados que he pasado la enfermedad al principio. Tuve síntomas leves desde el principio fieble y algunso dolores de cabeza y musculares. Un cuadro parecido al gripal pero con síntomas que en mi casa fueron todos leves", explica en los micrófonos de COPE.

El doctor apunta que "estuve pasando la cuarentena en casa y sobre el día 15 de marazo tras volver a hacer la prueba y dar negativo pude volver a incorporarme al hospital".

El virus puede generar inmunidad

Sobre la posibilidad de volver a infectarse, aunque no está claro del todo parece que el virus genera inmunidad. "Lo que sabemos es que este virus es nuevo y no lo conocemos todo. Hasta la fecha este virus se comporta como la mayoría de casos respiratorios y crea inmunidad, pero es cierto que no sabemos del todo como se comporta el virus porque se está estudiando".

"Lo que sí sabemos es que genera anticuerpos que se están utilizando a modo de prueba con enfermos. No obstante, yo sigo utilizando los medios de protección porque es la mejor manera de trabajar, aunque es cierto que trabajo con cierta tranquilidad tras pasar la infección", asegura.