La orilla de la permanencia sigue muy cerca: el análisis del Cádiz CF

No hizo un mal partido el Cádiz ante el Real Madrid. El equipo de Álvaro Cervera plantó cara hasta cuando se lo permitió el VAR, sus propios errores y la efectividad del equipo de Zidane. Hasta entonces, el choque de los gaditanos fue de un nivel tan alto que compitió de tú a tú ante uno de los favoritos para ser campeón de Europa.

El Cádiz no ha malacostumbrado. Lo hemos visto ganar esta temporada en Valdebebas y al Barcelona en Carranza, y parece que por haber hecho esos dos milagros se podía repetir un tercero como el de volver a ganar al Madrid en Carranza. Pero no, eso es harto complicado. Es tan difícil hacerlo una vez que repetirlo en la misma temporada se antoja casi imposible. Más aún cuando cometiendo errores pones en bandeja el partido a un rival que no perdona ni media ocasión.

Cambios en el once

Álvaro Cervera ponía en liza un once con Jairo como gran novedad en el equipo titular. El canario suplía a Malbasic en un Cádiz que echa en falta a jugadores como Perea y Álex Fernández.

Más allá del once del Cádiz o del Madrid, la sorpresa en el arranque del partido era la enorme posesión de la que disponía el equipo amarillo. Por momentos incluso discutía el balón al equipo de Zidane e incluso jugaba muchos minutos en campo rival. Una situación nada habitual en los partidos del Cádiz.

El equipo de Cervera no creaba peligro pero el de Zidane tampoco. El partido estaba en una situación de control amarillo, o de control blanco, según se vea, en el que la balanza parecía que podía caer del lado cadista en algunos momentos. Un partido en el guion del Cádiz y que iba a cambiar cuando un error de Iza propiciaba el tanto del Madrid. Un penalti tan evitable como aliviador para el conjunto blanco que como equipo grande que es siempre tiene esa dosis de fortuna en momentos delicados para desatascar choques complicados.

Desconexión de aciertos

El penalti cometido por Iza ponía en bandeja el partido al equipo blanco. Eso unido a diez minutos fatales finiquitaron el partido. No era la primera vez en la que el Cádiz se va de un encuentro y comprueba como el rival de turno, casi siempre ha pasado con los de la zona alta, le hace un traje para sentenciar un partido. Ante el Madrid pasó lo mismo.

Dos goles seguidos dejaban el choque encarrilado para Zidane. Fallos en cadena en los tantos que se convertían en hermosos regalos para el rival y que no iba a desaprovechar. El Cádiz se había ido del partido, se había desmoronado como un azucarillo.

En diez minutos el Madrid tenía el partido en su mano y el Cádiz con la cara de que tan mal no lo había hecho para ir perdiendo por 0-3. Pero esto es lo que pasa en Primera División. Hay que hacer partidos tan serios como el que ofreció el conjunto gaditano ante el Celta. Cualquier mínimo error se paga muy caro y es le pasó factura al cuadro cadista.

Cambios en el descanso

Hasta cuatro cambios hacía Álvaro Cervera en el descanso. "El equipo estaba moralmente muerto", explicaba el entrenador sobre los relevos que hizo en el tiempo de asueto. Negredo, José Mari, Salvi e Iza debajan su sitio a Cala, Saponjic, Choco y Akapo.

El Cádiz jugaba con Fali en el centro con Jonsson, Choco y Saponjic en ataque. Rubén Sobrino se iba a la banda derecha aunque con la entrada a posteriori de Alejo, ambos intercambian bandas viendo por momentos al jugador de Valladolid incluso jugando por la izquierda.

Un encuentro que no debe pasar factura a los amarillos. No hay que volverse locos y seguir centrados en lograr un objetivo que sigue muy al alcance de la mano.

