Obrador San Antonio impulsa su campaña solidaria '12 meses, 12 causas'

El grupo empresarial La Rotta formado por Obrador San Antonio, El Bucarrito y Convocados continúa con su campaña solidaria "12 meses, 12 causas", una iniciativa que está teniendo una gran acogida. Elena Ruiz-Mateos, representante del grupo, ha expresado su satisfacción por los resultados obtenidos hasta ahora. "Estamos contentísimos, la verdad que ha sido fantástico", ha afirmado.

Éxito contra el cáncer en marzo

El mes de marzo, la campaña colaboró con la asociación Rolucan de lucha contra el cáncer en Rota. Se recaudó un total de 765 euros destinados a los afectados y sus familiares. De esta cifra, 352,35 euros provinieron de donativos voluntarios en las huchas de las tiendas, mientras que 412,65 euros se obtuvieron de la venta de productos solidarios como la Carmela Kinder y la cuña de chocolate blanco.

Estamos contentísimos, la verdad que ha sido fantástico" Elena Ruiz-Mateos - Grupo La Rotta

Panes de masa madre por la inclusión

Durante el mes de abril, la causa se centra en la asociación de discapacitados de Rota. La colaboración se articula a través de la venta de sus panes más especiales: 15 variedades de pan 100% de masa madre. El objetivo es "mejorar su calidad de vida y ayudarles a que tengan esa inclusión real en la sociedad", según explica Ruiz Mateos.

12 panes 12 causas

Mejorar su calidad de vida y ayudarles a que tengan esa inclusión real en la sociedad" Elena Ruiz-Mateos - Grupo La Rotta

Estos panes destacan por su elaboración artesanal. Tres de ellos se elaboran con harina de trigo cultivado en sus propios campos, molido a la piedra. El proceso incluye una fermentación lenta y cocción en horno de solera, lo que da como resultado panes "muy saludables, muy digestivos" y que aguantan varios días.

Un modelo de producción circular

El éxito de estos productos se basa en el modelo de negocio del Grupo La Rota, una empresa agroalimentaria familiar. Controlan todo el proceso en un círculo cerrado, desde el cultivo de cereales para alimentar a sus animales hasta la elaboración de quesos con la leche de sus propias cabras o embutidos de sus cerdos ibéricos.

Esta trazabilidad y control de la materia prima se refleja en la calidad final de los productos que ofrecen, tanto en el obrador como en su servicio de catering ConBocados, que actualmente se encuentra en plena temporada de comuniones y celebraciones.