"El ministro de Agricultura no ha sido solidario con Cádiz"

Las frutas y verduras de Conil se exportan a todo el mundo. Un privilegio enorme gracias al trabajo que se hace en el campo gaditano.

Bartolomé Ramírez, presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes de Conil explica en COPE: "Hemos tomado muchas medidas de seguridad y conforme se han ido poder desarrollarse las hemos ejecutado. Nos pilló todo con el paso cambiado pero lo hemos hecho de la mejor manera posible para no fallar a la gente".

Ramírez es crítico con el Gobierno y con Luis Planas: "El Ministro de Agricultura no ha sido solidario con la provincia de Cádiz. Nos ha maltratado con muchos problemas de fiscalidad y otras cuestiones. Tenemos un Ministro insípido que no dice nada y no nos tienen consideración. No nos está tratando bien y la provincia de Cádiz se ha merecido mucho más", reconoce Ramírez que recuerda que "tuvímos movilizaciones antes de la pandemia y no se nos tuvo en cuenta".

