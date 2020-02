Manolo Camacho: "No he recibido presiones, han ganado los que más han gustado al jurado y nada más"

Una vez finalizado el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, toca el momento de análisis y eso es lo que hace el que ha sido presidente del Jurado del COAC Manolo Camacho.

Reposando los últimos días de Carnaval, Camacho analiza lo que ha sido un intenso certamen de coplas que ha acabado con premios que, como suele ser habitual, no han contentado a todo el mundo.

"Los premios son el gusto de los vocales del jurado y nada más. Hay que entender eso, que unas cosas más y otras gustan menos pero no hemos recibido presiones de nadie, ni conspiraciones ni nada. Hay que entender cual es la labor del Jurado y recordar que el presidente solo tiene voz y no voto", reconoce el locutor radiofónico en los micrófonos de COPE.

Sobre el fallo del Jurado, Camacho apunta que "lo acepto como cualquier fallo y lo hago mío. Seguramente mis gustos serían diferentes, o puede que no, pero eso es irrelevante. Lo que ha salido ha sido de manera mayoritaria, que no unánime. Esto es la democracia y la norma. Me guste o no es irrelevante. Tengo que aceptarlo porque no ha habido mala fe".

Asimismo, recuerda que "el concurso goza de muy buena salud y tenemos que cuidarlo. Es algo que no puede perder la ciudad de Cádiz".