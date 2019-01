Los 'okupas' de la Casa de Cádiz en Barcelona critican al alcalde

Desde hace varias semanas, 25 personas sin hogar se alojan como “okupas” en la Casa de Cádiz en Barcelona.

Tal y como publica el Diario El Mundo, el local llevaba más de 14 años deshabitado por lo que decidieron tomar este edificio de 2 plantas para convertirlo en un “hostal auto gestionado” y al que llevan 2 meses adecentando.

Pues bien, los sin hogar acusan al alcalde de Cádiz de querer desalojarlos y tachan a José María González de hipócrita por presentarse como anti capitalista y querer echarles de la Casa de Cádiz por vía judicial.

Por su parte, el gobierno municipal dice no haber interpuesto ninguna denuncia contra los sin hogar. No obstante, admite que ha actuado a requerimiento de la Policía catalana ya que comparte la propiedad de la finca con una entidad privada, asegurando que, desatender el requerimiento de los agentes , podía suponer prevaricación. El Ayuntamiento de Cádiz asegura que no se ha ejecutado ni dado orden de desalojo.

La concejal Ana Fernández ha explicado que desde el servicio jurídico del Ayuntamiento de Cádiz “se han puesto en contacto con el representante y abogado del colectivo, para encontrar una solución, a través de una cesión temporal sin ánimo de lucro, para que estas personas tengan un techo”, asegurando que “no van a ejecutar ningún desalojo”.

Eso es lo que está ocurriendo en Barcelona, mientras, en Cádiz, las asociaciones se quejan de la falta de ayuda para los cerca de 200 sin techo. “Calor en la noche”, de la que es presidente Manuel Meni, asegura que son demasiados los requisitos que se les pide, para dormir en el albergue municipal.

Denuncian el escaso número de alojamientos para estas personas en la capital gaditana... y mantienen una propuesta, que viene de largo, y que busca una solución para que puedan ser alojados...