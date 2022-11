Los medios de comunicación se comprometen en la Diputación de Cádiz con el I Pacto Provincial por la Igualdad

Los principales grupos de comunicación de la provincia se han adherido al IPacto Provincial por la Igualdad, una iniciativa de la Asociación de la Prensa de Cádiz, APC, en colaboración con la Diputación. Este compromisose ha formalizado en un acto en el Palacio Provincial presidido por el titular de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, en torno a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.





Durante este acto, las empresas de comunicación han asumido las ideas de un decálogo de buenas prácticas elaborado por la APC y el Colegio de Periodistas de Andalucía, CPPA. Su fin, conciliar el derecho a la libertad de información con la responsabilidad y las obligaciones legales que afectan a los medios y sus profesionales como agentes socializadores y generadores de una opinión pública comprometida con la igualdad, uno de los valores supremos que sustenta el estado social y democrático de derecho.





Las empresas periodísticas que se han sumado a este Pacto son las siguientes: 8 Comunicaciones; Cadena COPE; Radio Cádiz, de la Cadena SER; Costa Noroeste TV; Diario de Cádiz, del Grupo Joly; Onda Cero, del Grupo A3Media; Onda Cádiz; Tuya TV; Publicaciones del Sur; la RTVA; la RTVE; Sotogrande Plus y La Voz de Cádiz. El pacto sigue abierto para la suma de nuevos medios de comunicación.





Juan Carlos Ruiz Boix, ha tenido un recuerdo para las mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas, 38 este año hasta la fecha del acto, y en concreto para María Isabel Martínez, asesinada en noviembre de 2022 en San Roque. El presidente ha agradecido a los medios de comunicación que “dentro de la libertad de las diferentes líneas editoriales vengan a insistir para combatir y luchar contra esta lacra social”, y ha destacado su labor ante quienes encuentran una brecha para justificar diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, entre los que ha referido citado a grupos de ultra derecha. En este sentido ha destacado la labor que desarrolla el Área de Igualdad de la Diputación “que trabaja de forma transversal para alcanzar ese reto”.





El presidente de la Asociación de la Prensa, Diego Calvo, ha aludido a la “responsabilidad enorme” de los medios de comunicación para crear la conciencia social “de que hay cosas que ya no son tolerables” en materia de igualdad. En este sentido ha explicado que el decálogo no solo incluye medidas relativas a la violencia de género, sino aspectos cotidianos que son la base sobre la que se asienta la desigualdad: “Pequeños micromachismos, cosas del día a día, pequeños vicios en el lenguaje que minusvaloran a la mujer”. Además, ha destacado que además de este decálogo, se articulan medidas en colaboración con la Diputación, como sesiones formativas en las redacciones, el Directorio de Mujeres, o la videoteca de expertas, para mejorar la visibilización y la imagen de la mujer en los medios.





El decálogo incluye aspectos como incrementar la visibilización de las mujeres en todas las informaciones, normalizar su presencia en el deporte, incrementar los espacios de opinión a firmas femeninas, promover el lenguaje inclusivo, seguir las recomendaciones de la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género del Consejo Audiovisual de Andalucía, facilitar la promoción y la toma de decisiones de las mujeres en los medios, la utilización de instrumentos a favor de la igualdad y el establecimiento de mecanismos colaborativos con los colectivos profesionales, la Diputación y los medios de comunicación en la vigilancia de estas buenas prácticas. Han dado lectura al documento Encarnación Niño, diputada de Función Pública; Lorena Mejías, presidenta de la demarcación de Cádiz del CPPA, y Soco López, vocal de Igualdad de la APC.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al acto ha asistido una nutrida representación de la Corporación Provincial para mostrar su apoyo a esta iniciativa.

Manifiesto del 25 de noviembre

Al término de este acto, durante el desarrollo del Pleno Ordinario, la Corporación ha asumido el manifiesto común que las ocho diputaciones andaluzas han consensuado con motivo de la celebración del 25 de noviembre, y al que ha dado lectura el presidente, Juan Carlos Ruiz Boix, en el que se recalca el concepto de “conectar con la igualdad”. Esta idea alude a “ahuyentar la resignación y desterrar el miedo, haciendo visibles los efectos de una violencia que no reconoce fronteras ni culturales, ni sociales, ni económicas; negar o no llamar a las cosas por su nombre contribuye a trivializar, cuando no a banalizar, a las mujeres víctimas de la violencia de género, lo que supone la peor de las injusticias”.





El manifiesto hace también referencia al actual contexto sociopolítico: “Asistimos a una escalada de crispación y enfrentamiento en la que proliferan discursos de odio que exaltan el machismo y el sexismo desde la base de terribles prejuicios. Estos discursos, totalmente perversos, refuerzan a quienes maltratan y generan mayor vulnerabilidad en las mujeres. Los episodios de ciberacoso y ciberamenazas experimentan una virulencia cada vez más creciente por parte de las llamadas ciberturbas que, amparándose en el anonimato de las redes sociales, atacan y denigran a las mujeres”.





Por ello, las diputaciones andaluzas afirman que “abordar las causas estructurales de la desigualdad en todos los niveles continúa siendo nuestro principal objetivo, así como aplicar políticas de conciliación, señalar la desigual distribución del trabajo doméstico y de las responsabilidades de cuidado, defender el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y poner freno al uso del lenguaje sexista, la publicidad y el uso cosificado del cuerpo de la mujer son prioridades de nuestra agenda de igualdad. No deben existir barreras ideológicas, religiosas o políticas que impidan o frenen la lucha común contra la violencia machista”.