Los hosteleros responden al Ayuntamiento de Cádiz: "Sería absurdo que un tursita no pudiera usar la playa"

El Ayuntamiento de Cádiz, asegura que abogará “siempre” por mantener las playas de la ciudad, para el uso y disfrute libre y gratuito para todos, dando respuesta a la propuesta hecha por el presidente de la patronal de hostelería gaditana, Antonio de María, que ha pedido que aprovechando el control del aforo de las playas, se reserve parte del espacio para los clientes de los hoteles.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz, han tachado la propuesta de privatizadora, señalando que ellos siempre defenderán el sentido público y abierto del espacio natural, rechazando la petición de HORECA.

Antonio de María ha matizado sus palabras en COPE, pero también ha recordado al consistorio gaditano, que no podemos arriesgarnos a ahuyentar a los turistas, por no tener playa suficiente que ofrecerles.

"Los turistas tienen que tener la garantía que no se pueden quedar sin ir a la playa, sería absurdo que un Ayuntamiento no mostrara el más mínimo interés para que un turista que viene a Cádiz no pueda estar en la playa. Hay muchas maneras de informar a los turistas del uso de la playa", recuerda Antonio de María.

El Ayuntamiento crea una situación conflictiva donde no la hay. Se han producido llamadas a hoteles de Cádiz alarmados por lo que pasó el domingo en Santa María del Mar con el cierre de la playa. Lo que debería hacer el Ayuntamiento es asegurar que ningún turista se puede quedar sin playa. Se ha producido una respuesta totalmente contraria a los intereses turístico de Cádiz".

También te puede interesar

Bañistas hacen cola para entrar en una playa de Cádiz