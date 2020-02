Los gustos carnavalescos del entrenador del Cádiz CF Álvaro Cervera

Conocido carnavalero, Álvaro Cervera no ha pedido la oportunidad de acudir a algunas sesiones del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. El técnico cadista se ha dejado ver por el Gran Teatro Falla e incluso ha acompañado algunas agrupaciones punteras del certamen carnavalero.

Gran seguidor de Juan Carlos Aragón, reconocido por el propio entrenador, Cervera apunta que "me encanta el Carnaval de Cádiz. Intento ir lo que puedo al Falla y me gusta".

Sobre sus gustos actuales, Cervera desvela que "Tino Tovar me gusta, tiene una gran comparsa". No obstante, el entrenador no deja de reconocer la calidad de otras agrupaciones como la de Antonio Martínez Ares: "La presentación de su comparsa es una cosa de locos", apunta el entrenador entre risas y admiración.