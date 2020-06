Las costas contarán con un dispositivo excepcional el fin de semana para controlar la afluencia en playas

La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha informado de que se ha puesto en marcha un dispositivo excepcional, con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), con el objetivo de controlar la afluencia a las playas para el fin de semana, que se presentan con buen tiempo "y coincide con un puente en algunas ciudades como Sevilla".

Mestre ha recordado que los vigilantes para las playas contratados por la Junta se incorporan el día 15, pero antes llega un fin de semana en el que "para la Junta era una preocupación que las playas tuvieran una normalidad, con afluencia pero controlada".

Por ello, según ha indicado, se propuso al Gobierno central un trabajo conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la propia Unidad Adscrita a la Policía Nacional en Andalucía "para poder garantizar seguridad a los ciudadanos que visitan las playas y que haya un control". "Por eso tengo que agradecer el trabajo de los FCSE y destacar la colaboración del resto de dispositivos", ha añadido.

No obstante, la delegada de la Junta en Cádiz ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos. "Todos queremos disfrutar de nuestras familias y amigos, pero la vuelta a la normalidad no se produce este fin de semana, y tenemos que seguir con las medidas de seguridad que posibilite el que no haya un rebrote en los contagios", ha manifestado Mestre, que ha incidido en que "esta responsabilidad es de todos y no se debe dejar el comportamiento que se debe tener al albur de una sanción o no".