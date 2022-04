Las asignaciones de la X a favor de la Iglesia crecen en la Diócesis de Cádiz y Ceuta

Con un gesto tan sencillo como marcar con una ‘X’ la casilla de asignación a la Iglesia Católica en la declaración de la Renta se pueden conseguir muchas cosas. No hay necesidad que la Iglesia, a través de sus distintas diócesis, no cubra en mayor o menor medida. Así ha sucedido siempre y esa solidaridad se demuestra también con los datos facilitados por la Conferencia Episcopal sobre la campaña Xtantos de 2020, ejercida en 2021 y donde 7.337.724 contribuyentes marcaron la ‘X’ en la asignación para la iglesia lo que supone, 8,5 millones de contribuyentes que confían en la labor de la Iglesia. Esta cifra supone el 31,57 por ciento de los contribuyentes, con lo que la Institución recibe 295,5 millones de euros que arrojarían una media de 34,76 euros por personas a las que no les supone ni pagar más ni que le devuelvan menos. Lo único que tienen que hacer es señalar con la ‘X’ la casilla de la asignación a la Iglesia Católica.





El número de declaraciones a favor de la Iglesia aumenta en ocho comunidades autónomas entre las que se encuentra Andalucía. En cuanto a las comunidades que más aportan al sostenimiento de la Iglesia son Madrid (87,67 millones de €), Andalucía (41,95 millones de €) y Cataluña (33,25 millones de €).





Dentro de esa elevada cifra, Andalucía y por tanto, en la Diócesis de Cádiz y Ceuta ha crecido el apoyo de los contribuyentes, a pesar de haber sido un año complicado y marcado por la pandemia de Covid19. En Cádiz el total de asignaciones a favor de la Iglesia Católica ha llegado a 140.756, y en Ceuta y Melilla a las 22.338 asignaciones.





En cuanto a los porcentajes de declaraciones con asignación en Cádiz supone el 34,96%, y en Ceuta y Melilla el 34,61%. El total recaudado de la campaña de 2021 es de 5.349.616 euros.





El año 2020 fue un año muy marcado para la Iglesia católica y para toda la sociedad. La Iglesia se encontró con un panorama de gran incertidumbre, pero al mismo tiempo que disminuían los recursos, inició una serie de actividades para salir al paso de las nuevas necesidades y circunstancias que se vivía. En todas las diócesis se activaron nuevas iniciativas ocasionadas por la pandemia, de las que da cuenta el portal iglesiasolidaria.es . En total casi 700 iniciativas, de las diócesis, de las congregaciones religiosas, de las instituciones caritativas y asistenciales de la Iglesia salieron de esta situación. Las actividades organizadas atendieron todas las dimensiones en las que actúa la Iglesia en España, desde lo asistencial a lo celebrativo, desde lo catequético y espiritual a la dimensión caritativa y solidaria.





Cuando vayas a hacer tu declaración, no olvides poner la ‘X’ a favor de la Iglesia. Con muy poco puedes hacer mucho.

También puedes ampliar informaciones para hacer donaciones en los portales habilitados “ con tu ayuda ”de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, “ portanto.es ”y “ donoamiiglesia.es ”









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado