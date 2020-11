Kichi se desdice y estaría dispuesto a volver a presentarse a las elecciones

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' cambia de punto de vista y de opinión. Siempre ha mantenido que iba a estar como máximo dos legislaturas en el Ayuntamiento de Cádiz. Una premisa que ha mantenido siempre en firme hasta ahora.

En una entrevista en Diario de Cádiz, el edil gaditano da marcha atrás y reconoce que deja abierta la posibilidad a volver a presentarse.

"Yo estoy dispuesto a cumplir mi compromiso de, tras ocho años, estar fuera de la política, donde me espera una vida dedicada a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos. Pero si Cádiz, si la gente me dice que puedo seguir siendo positivo para la ciudad, porque la historia se ha roto por la pandemia, por mi no habrá ningún impedimento", afirma con rotundidad el alcalde.

Constata Kichi que "hay dos ideas que son incontestables. Cádiz había comenzado un proceso de recuperación frente a voces que decían que iría mal con nosotros, que iría a la deriva. Ahora ya nadie cuestiona que la ciudad estaba experimentando un evidente proceso de recuperación económica. Si no hubiera sido por este corte brusco provocado por la pandemia, Cádiz estaba floreciendo de nuevo tras veinte años de sombra".