Kichi: "La creación de un nuevo estadio del Cádiz CF no puede colisionar con las necesidades de la ciudad"

El alcalde de Cádiz José María González ha sido preguntado este miércoles por las posibles ubicaciones que el Cádiz propone para la construcción de su nuevo estadio, algo que de momento solo está en la cabeza de Manuel Vizcaíno.

En este sentido, Kichi ha asegurado que hasta el momento todo lo que conoce es por boca del presidente en la prensa ya que ha «no hay ninguna propuesta ni proyecto formal; cuando lo tenga ya lo valoraremos».

En la misma línea, ya comentó de antemano que «los intereses del Cádiz CF no pueden chocar contra los intereses de la ciudad», en clara alusión que es mucho más importante la creación de un nuevo hospital que la construcción de un segundo estadio de fútbol. «Son necesidades de la ciudad que no pueden verse mermadas por las necesidades de un estadio», dijo. "Puedo entender que el Cádiz quiera hacer un nuevo estadio y diseñar una política de crecimiento del club pero eso no puede colisionar con necesidades que tiene la ciudad como es un nuevo hospital o mantener el suelo industrial que es clave para combatir el desempleo".

No obstante, Kichi destaca que ahora el Cádiz CF piense en ubicar el nuevo estadio en término municipal gaditano. "Valoro la preocupación del club para que el estadio en esta fase imaginativa en la que está no se piense en buscar ubicaciones fuera de la ciudad, pero las que tiene la propia ciudad no puede colisionar con necesidades que tiene Cádiz":