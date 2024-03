La Junta habla de una "reorganización" de trabajadores en el Hospital de San Fernando

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado este jueves que lo que se está llevando a cabo en el Hospital San Carlos de San Fernando es una "reorganización" de trabajadores del mantenimiento, negando así que se vaya a privatizar algún servicio en este centro como ha aludido la portavoz de Adelante Andalucía María Isabel Mora en una pregunta en el pleno del Parlamento de Andalucía.

En su respuesta a la pregunta del grupo Adelante, la consejera ha dejado claro que la Junta ha invertido "diez millones de euros en los últimos cinco años" en este hospital isleño, "todo lo contrario" a una privatización, aumentando además "un 18 por ciento" la plantilla, que asciende a "101 trabajadores".

En ese sentido, ha enumerado las inversiones realizadas en este antiguo hospital militar, con un aumento en la cartera de servicios y las aperturas de consultas oncológicas y una unidad de referencia de Oftalmología, además de ese aumento en la plantilla.

"No se va a privatizar el servicio y lo que se está haciendo es una movilización de trabajadores", ha señalado en referencia al servicio de mantenimiento de este centro sanitario, añadiendo que lo que hay es "una negociación de la gerencia de Hospital Puerta del Mar de Cádiz con el de San Fernando y con los sindicatos para una reorganización del servicio". "La reorganización de servicios no es una privatización", ha aseverado.

Así, Catalina García ha asegurado que los trabajadores afectados "sabrán qué es lo que va a pasar" cuando se alcance un acuerdo entre los hospitales y los sindicatos, reiterando que en este asunto "no existe una privatización" sino "una reorganización de servicios", para que dos técnicos especialistas estén en el Hospital San Carlos y dos técnicos no especialistas estén en el Hospital de Cádiz. "Eso se llama reorganización de servicios, no tiene otro nombre", ha concluido la consejera.