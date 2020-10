La Junta desmedicaliza la Residencia Puerto Luz Resort de El Puerto de Santa María

La Residencia Puerto Luz Resort de El Puerto de Santa María, medicalizada por la Junta de Andalucía desde mediados del pasado mes de septiembre para la salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus, está actualmente con una situación estable y controlada, por lo que la Inspección Territorial de Servicios Sanitarios ha refrendado la desmedicalización del centro, dado que se ha superado la situación de partida y que cuenta con los recursos sanitarios propios suficientes para hacerse cargo de sus usuarios.

Según ha indicado la Junta en una nota, la medicalización ha consistido en la adaptación clínica del espacio residencial y la coordinación asistencial con la atención primaria y hospitalaria de referencia, en este caso el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda y el Hospital Santa María de El Puerto.

En este punto, la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, ha recordado que la medicalización de estos centros responde a unos criterios clínicos, los cuales, entre otras cuestiones, establecen la idoneidad de no trasladar a los residentes a centros hospitalarios para evitar una mayor deterioro, "no ya de su salud, sino atendiendo a la faceta humana de que permanezcan en su entorno habitual". No obstante, ha asegurado que "todo aquella persona que necesita un traslado al hospital, lo tiene garantizado".

Paredes ha puesto en valor "el importante trabajo que han realizado los profesionales de atención primaria y hospitalaria, junto a los trabajadores de la residencia que han luchado de forma incansable por nuestros mayores frente al Covid-19".

La labor desarrollada, según ha explicado Paredes, ha consistido en un trabajo estrecho y de comunicación con la dirección del centro medicalizado, reforzando la vigilancia de los pacientes y el seguimiento de los contactos.

Asimismo, según ha indicado, se ha trabajado intensamente en la detección y diagnóstico temprano de posibles nuevos casos, realizando test a pacientes y contactos estrechos por el equipo de recogidas de muestras, que se ha desplazado a la residencia cuando ha sido necesario y ha realizado barridos de test rápidos cuando se ha indicado desde el equipo de Epidemiología de Distrito.

Hay un suministro supervisado de medicación de uso hospitalario para garantizar el tratamiento de los pacientes en iguales condiciones que en un hospital; de todo el material de protección necesario (EPI) para garantizar la protección del personal y el buen seguimiento de pacientes y resto de residentes, para evitar así la propagación del virus por los propios trabajadores; la administración de soporte oxígeno en los casos en los que ha sido preciso; y la atención completa a los residentes con las visitas y seguimientos de los sanitarios, además de una supervisión por parte del equipo de la propia Delegación Territorial.

En la actualidad, la situación de la Residencia Puerto Luz Resort de El Puerto está controlada y los pasos a seguir desde este momento por su dispositivo sanitario es la prevención para minimizar la ocurrencia de posibles nuevos casos, la vigilancia para detectarlos y la contingencia para saber actuar ante la aparición de un nuevo caso, ha explicado la Junta.