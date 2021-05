La Junta no descarta el nuevo Hospital de Cádiz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este jueves la reforma integral del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, que ha contado con una inversión de 5,6 millones de euros. Unas actuaciones que, tal y como ha dicho, sitúan al centro de referencia de la provincia de Cádiz a la vanguardia de la asistencia sanitaria. Estas obras, que se han llevado a cabo en distintas áreas del hospital, buscaban devolver la "dignidad" a un servicio público esencial como es la sanidad.

En una visita al Puerta del Mar, Moreno ha detallado que estas obras modernizan su infraestructura y mejoran las instalaciones y servicios. En concreto, se han realizado obras por valor de 663.000 euros en el Hospital de Día Médico, un centro que unifica en 376 metros cuadrados toda la actividad de día médica, facilitando la realización de tratamientos complejos sin tener que permanecer ingresado y, del mismo modo, previene futuras hospitalizaciones, según ha indicado en una nota la Junta.

Asimismo, Moreno ha recorrido la nueva Unidad de Laboratorio de Análisis Clínicos, que ya está a pleno rendimiento y cuenta con un novedoso sistema robotizado para la gestión automatizada de más de 1.500 muestras de pacientes que acuden diariamente al laboratorio y con un sistema pionero en Andalucía y el tercero en España. Estas obras han sumado una inversión de 1,3 millones de euros.

A continuación, el presidente de la Junta ha revisado las nuevas áreas de Fecundación in vitro y DERMA, que ha visto ampliada su superficie, donde además se ha efectuado una modernización de sus instalaciones y servicios.

Por último, ha examinado las obras de reparación ocasionadas por el incendio del pasado mes de febrero, que servirán para remodelar la sexta planta y demás zonas afectas, por valor de 1,3 millones de euros. Aquí, ha avanzado que, según las primeras evaluaciones, volverá a su actividad a finales de junio.

"En definitiva, una reforma integral del complejo hospitalario universitario de referencia en Cádiz que ha contado con inversión total de 5,6 millones de euros", ha declarado.

Nuevo hospital de Cádiz

Moreno aseguró al respecto que el proyecto no está descartado a día de hoy, aunque señaló algunos de los inconvenientes con los que se encuentra, como la larga espera para la cesión del suelo de los antiguos terrenos de CASA frente al barrio de Loreto, donde estaba previsto el edificio, y que pertenecen a Zona Franca.

El presidente autonómico volvió a supeditar el futuro hospital a la cesión de esta parcela, y apuntó que hasta que no se produzca este trámite, no se podrá seguir adelante. En este sentido, Moreno detalló que ya se habían producido encuentros entre ambas administraciones, aunque hasta el día de hoy no han dado como fruto la cesión del terreno.

Moreno ha recordado que el segundo hospital de Cádiz es uno de los proyectos presentados a los fondos Next Generation, y ha señalado que se trata de "una inversión muy amplia", de 395 millones de euros, en un hospital "muy importante".

Por ello, ha aseverado que el proyecto "para nada está descartado", ya que el Gobierno andaluz quiere "mejorar la planta hospitalaria con ese nuevo hospital".

Moreno ha explicado que el convenio que había para la ubicación del hospital "quedó obsoleto" y se ha tenido que "replantear el propio desarrollo de ese proyecto". "Entendemos que no hay necesidades de supeditar a una operación urbanística la construcción de un hospital público", ha afirmado el presidente de la Junta, que ha añadido que "los suelos, que en este caso son de la Zona Franca, deberían ser cedidos para poder facilitar la planificación y ejecución de un proyecto que es muy importante".