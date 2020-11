Juancho Ortiz: "Kichi no tiene vergüenza, es un flojo endémico"

El presidente del Grupo Municipal Popular, Juancho Ortiz, considera que el alcalde «no tiene vergüenza alguna. En el peor momento de la crisis por el COVID, cuando peor lo estaban pasando los gaditanos se dio de baja, no quince días o un mes, sino cinco meses. Dejó tirada a la ciudad demostrando su poca responsabilidad, su flojera endémica y su egoísmo».

Lamenta que ahora «justo después de que le hayan dicho en Sevilla que se les acaba el chiringuito, se salta la baja para salir a decir que se vuelve a presentar. Eso sí, que lo hace por Cádiz… ¿Por Cádiz? ¿Para salvar a Cádiz? Se vuelve a presentar para salvarse él».

Ortiz añade que «lo de incumplir un compromiso… bueno eso es lo de menos. De hecho, hubiera sido el único compromiso cumplido en ocho años, porque ya me diran ustedes qué es lo que ha hecho ¿eliminar la infravivienda? ¿traer a los gaditanos que están trabajando fuera? ¿darle casa a los gaditanos que no tienen? Y todavía tiene la cara de decir que lo hace por Cádiz… como dijo aquel. No trabaje tanto que no hace falta...».