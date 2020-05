Juancho Ortiz: "No me importa lo gordo que esté un alcalde, pero sí que trabaje por sus vecinos"

El portavoz del Partido Popular en Cádiz, Juancho Ortíz, ha respondido al alegato del alcalde de Cádiz, José María González, sobre la gordofobia. Ortiz que fue duramente atacado por el propio alcalde hace unos días desde sus redes sociales en las que llegó a calificarle de «clasista» y de «no saber lo que era trabajar» ha publicado lo siguiente en redes sociales:

Nadie, ni por ser cargo público ni por otro motivo, debería ser objeto de burla o critica por su físico. Nunca lo he entendido.

Personalmente no me importa lo obeso que pueda estar o no un alcalde. La obesidad no es un problema hasta que no afecta a la salud, que es lo que realmente cuenta; y en ese sentido espero sinceramente que Kichi esté bien de salud, como no podía ser menos. Lo que sí valoro es que un alcalde trabaje más o menos, y que trabaje para todos sus vecinos, no solo para los que le aplauden.

Y también valoro que los que ahora son tan sensibles con los gordos y con las mujeres, esas que han padecido durante años la crítica machista por su condición de mujer, esas mujeres que -como mi alcaldesa- fueron juzgadas por su físico y no por su capacidad, no tuvieran esa misma sensibilidad hace algunos años. Tanto partirse el pecho por la igualdad… pero unas más iguales que otras. Hay quien lo llama cinismo.

