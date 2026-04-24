Jerez se blinda para el Gran Premio de MotoGP con un despliegue de 3.900 agentes

Unos 3.900 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han desplegado para garantizar la seguridad del Gran Premio de MotoGP en Jerez de la Frontera. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los motoristas "para que el resultado sea un éxito de todos", insistiendo en que "las carreteras no son un circuito y se deben respetar escrupulosamente las normas de circulación".

Las carreteras no son un circuito"

La Guardia Civil asume el grueso del dispositivo con cerca de 3.000 agentes, desplegando 16 especialidades y 22 capacidades operativas que incluyen ciberpatrullaje, unidades antiterroristas y sistemas antidron. El operativo cuenta con la colaboración de agentes de la Gendarmería Nacional francesa y la Guardia Nacional Republicana portuguesa para asistir a los aficionados extranjeros.

Novedades del dispositivo

Pedro Fernández ha explicado que "estamos ante un dispositivo que se va reforzando y mejorando con la experiencia de las ediciones anteriores". Entre las novedades tecnológicas de este año se encuentra la posibilidad de formular denuncias para delitos menores desde dispositivos móviles y la incorporación de la tecnología satelital Starlink para asegurar las comunicaciones.

Estamos ante un dispositivo que se va reforzando y mejorando con la experiencia de las ediciones anteriores"

Como novedad, la patrulla Aspa del Ejército del Aire y del Espacio dibujará la bandera de España en el cielo. Además, se mantiene la reserva del espacio aéreo con el Equipo PEGASO, una oficina de denuncias 24 horas para víctimas de violencia machista y la app ALERTCOPS para emitir avisos geolocalizados.

Vigilancia en carreteras y ciudades

La DGT y la Agrupación de Tráfico han activado medidas especiales con más de 450 agentes en Andalucía, Ciudad Real y Badajoz. Se emplearán helicópteros y drones para la vigilancia, se incrementarán los controles de alcohol y drogas y se vigilará el exceso de velocidad para "evitar cualquier comportamiento que suponga un riesgo".

Por su parte, la Policía Nacional desplegará más de 835 efectivos en coordinación con las policías locales de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Su labor se centrará en los cascos urbanos para prevenir exhibiciones ilegales y garantizar la seguridad ciudadana.

El dispositivo policial en las ciudades, en línea con el nivel 4 de alerta antiterrorista, contará con unidades especiales como la UIP y Caballería. Además, la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) permanecerá operativa las 24 horas para "garantizar la seguridad, la convivencia y el correcto desarrollo" del evento.

Simulacro para evaluar la respuesta

Para poner a prueba la coordinación, en la tarde de este viernes se ha desarrollado un simulacro de amenaza en las inmediaciones del circuito. El ejercicio ha consistido en la localización de un objeto sospechoso para "evaluar las capacidades de todos los intervinientes" y la respuesta coordinada de los cuerpos de seguridad implicados en el Gran Premio de Motociclismo.