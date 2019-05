Javier Pizarro: «No me he postulado para ser presidente de la Diputación, pero acataré lo diga el PSOE»

Reelegido alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro habla de las informaciones que le situan al frente de la Diputación Provincial de Cádiz, cosa que el propio Pizarro desmiente en COPE.

"No tengo ninguna noticia sobre la Diputación. Soy muy respetuoso con los pasos internos del PSOE. Se abrirá un proceso sobre la candidatura de la Diputación, a mi se me escapa que yo pueda ser presidente. Nadie se ha puesto en contacto conmigo, tenemos que esperar y acatar lo que diga la dirección del partido. No estoy postulado a absolutamente nada, no estoy dentro de un casting, solo acataré lo que diga mi partido".

"Nadie me ha dicho nada, hay personas que sí han dicho que quieren ser presidente pero yo ni me lo he pensado. En principio la única persona que ha dicho que quiere ser presidenta es Irene García".